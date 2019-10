Wielewaal Geldrop doelwit vandalen

De vrouwen van sv. Braakhui­zen in Geldrop: het was winnen, en dan de kantine in

2 oktober GELDROP - Voetbalsters die deel uitmaken van de Oranje Leeuwinnen, kunnen nauwelijks nog normaal over straat. Dat was in de tijd dat Lies Moeskops (56) op hoog niveau bij sv. Braakhuizen speelde, wel anders. Maar leuke herinneringen zijn er genoeg, en dus is het tijd voor een reünie.