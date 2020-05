Wielrenner en scooterrijder botsen in Geldrop

Basis­school ’t Schrijver­ke in Luchen in het nauw door ruimtege­brek

27 mei MIERLO - Openbare basisschool ’t Schrijverke in de Mierlose nieuwbouwwijk Luchen zit al een tijd krap in zijn jas. Voor groep acht is geen plaats in het gebouw en het aantal leerlingen blijft groeien. Uitbreiden lijkt er voorlopig niet in te zitten.