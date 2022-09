Wijk en gemeente gaan Promsweekend evalueren

NUENEN – Op vrijdag en zaterdag bood het Promsweekend achtereenvolgens The Surphonics, het Promsconcert en Waylon met band. Dit duurde van 18.00 tot 24.00 uur. Op zondagmiddag was er vanaf 13.00 uur de after party ‘Bier, Bites and Free Music’. Dit was om 19.00 uur afgelopen.

De wijkraad Eeneind heeft bewoners opgeroepen om hun ervaringen tijdens het weekend, zowel negatieve als positieve, met hen te delen zodat deze in de evaluatie kunnen worden meegenomen. Deze evaluatie van gemeente met de wijkraad staat gepland voor eind september.

Quote We hebben wel wat klachten gehoord Steven van Raalte, Wijkraad

Steven van Raalte van de wijkraad wil daarom nog niet al te veel op de evaluatie vooruit lopen. ,,We hebben wel wat klachten gehoord. Dit betreft het parkeren op de Geldropsedijk waardoor de wijk lastig bereikbaar was. Geluidsoverlast is met name ervaren door wijkbewoners die direct aan de plas wonen of niet achter de geluidswal. En er werd geklaagd over de duur van het evenement. Behalve de twee dagen Proms waren er op andere avonden de geluidscheck en een generale repetitie. Op zondagmiddag was de after party. Dat hier de editie van volgend jaar al werd aangekondigd, schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat, juist omdat er nog niet is geëvalueerd.”

Ook positieve geluiden

Van Raalte hoorde ook positieve geluiden. ,,De organisatie heeft aan wijkbewoners aangeboden om met een vrijkaart het vrijdagavond concert te bezoeken. Dat werd zeer gewaardeerd en vond met een nette tegemoetkoming. Er zijn 70 mensen op ingegaan en zij vonden het mooi.”

Ook de gemeente reageert onder voorbehoud omdat er nog evaluatierondes volgen. Behalve intern gaat de gemeente gaat ook met de organisatie aan tafel om deze pilot in proefjaar 2022 na te bespreken. De gemeente is benieuwd naar de bevindingen van de organisatie. Een gemeentelijk woordvoerder geeft aan dat de organisatie en de gemeente in het voortraject nauw hebben samengewerkt. ‘Voor alle partijen was een evenement van deze omvang op Nuenens grondgebied een noviteit. De eerste signalen die de gemeente hebben bereikt, leren dat zowel de deelnemers maar bovenal de bezoekers een prachtige ervaring rijker zijn’.

De gemeente geeft aan dat ze vanzelfsprekend binnen afzienbare tijd gaat evalueren, zowel intern als met de organisatie, waarbij zeker ook de locatie van het strandbad Enode wordt meegenomen en sluit af met: ‘Laten we hopen, dat de eerste editie van ‘Proms at the Lake’ niet de laatste is geweest’.

De gemeente hoop dat de eerste editie van de Proms, niet de laatste is geweest.