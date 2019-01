Wijk zoekt mee naar huurders Jozefkerk in Geldrop

Momenteel wordt door de kerkeigenaar de haalbaarheid onderzocht van een plan van de in Eindhoven gevestigde zorginstelling Futuris. Dat plan voorziet in de bouw van een twintigtal woningen in de kerk. In de helft zouden hulpbehoevende ouderen komen wonen in de andere helft jongeren die in aanmerking komen voor een Futuris begeleidwonenproject. Het is de bedoeling dat de jongeren - na het volgen van een opleiding - een ondersteunende rol gaan spelen in de zorg voor de ouderen. Maar met dat plan is de kerk nog niet helemaal gevuld. Voor twee ruimtes wordt nog een invulling gezocht. Leden van de werkgroep Braakhuizen-Zuid gaan verder uitzoeken of het aantal fitnesstoestellen bij het Cruyff Court naast de kerk kan worden uitgebreid.