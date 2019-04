Wijken in Geldrop willen maatregelen tegen herrie A67

De brief is een reactie op het plan van het ministerie en Rijkswaterstaat om de A67 tussen de afrit Geldrop/Heeze en knooppunt Leenderheide te verbreden tot 2x3 rijstroken. De weg en de op en afrit bij McDonald's komen dan zo'n 60 meter dichter bij Geldrop te liggen. Voor die op- en afrit heeft Rijkswaterstaat 2 opties: 1 ongeveer zoals nu maar wel met een grotere rotonde en grotere lussen en 1 met een ovale rotonde waarbij verkeer richting Eindhoven vanuit Geldrop een oprit rechtsaf -en dus vanuit Heeze linksaf- zou krijgen.

Helemaal niks

Landtunnel

Over de herrie en de uitstoot van de A67 zijn veel Geldroppenaren ongerust. In de brief wordt er dan ook voor gepleit om daar langs het hele Geldropse grondgebied nog meer tegen te doen dat volgens wettelijke richtlijnen verplicht is. Een goed voorbeeld vinden de briefschrijvers de zonne-geluidsschermen zoals die ook langs de A50 bij Uden geplaatst zijn. Het liefst willen ze een zogenoemde landtunnel in de A67 ter hoogte van Geldrop. Dat is een tunnel die niet diep ligt. Geluidswerende maatregelen zijn dan niet meer nodig.