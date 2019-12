Wilhelminastraat Mierlo in de zomer van 2020 op de schop

Tussen de kruispunten met de Vesperstraat en de Irenestraat wordt de bestrating van zowel de rijbaan als het trottoir helemaal vernieuwd. Het aantal parkeervakken blijft hetzelfde, maar de parkeerplaatsen worden wel iets anders verdeeld over de straat. De riolering wordt in zijn geheel vervangen zodat de straat bestand is tegen extreme regenval. Ook wordt een regenwater(infiltratie)riool aangelegd dat helpt bij het tegengaan van droogte. Het regenwater wordt apart opgevangen in een waterdoorlatende buis.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 15 januari is er een inloopavond over de plannen in ’t Patronaat aan de Heer van Scherpenzeelweg 14-16 in Mierlo. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de bijeenkomst via: gemeente@geldrop-mierlo.nl of 040-2893893.