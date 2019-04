Wim van Tilborg uit Mierlo: ‘Verbouwen doe ik niet, ik herstel’

Kerkstraat 21 en Dorpsstraat 144 in Mierlo zijn de eerste twee panden die Wim van Tilborg koopt, nadat hij met zijn bedrijf is gestopt. Of eigenlijk zijn het er aanvankelijk drie. ,,Ik had er nog een in de Dorpsstraat, maar die heb ik gelijk weer doorverkocht", zegt hij aan een van de tafeltjes van Liverdonk, het restaurant aan de Broekstraat dat hij zes, zeven jaar geleden met zijn kinderen opzette.