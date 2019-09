Winkelstrip aan Mierloseweg in Geldrop-Mierlo wordt stap voor stap woonstrip

GELDROP - Net als bij iedereen is de rommelige aanblik van de (voormalige) winkelstrip aan de Mierloseweg in Geldrop ook bij het gemeentebestuur een doorn in het oog. Maar er is hoop, aldus wethouder Marc Jeucken.

Met de winkelstrip aan de Mierloseweg in Geldrop gaat het niet veel anders dan met veel andere winkelstrips in dorpen en stadswijken: de winkels verdwijnen, pandeigenaren proberen zoveel mogelijk munt te slaan uit de verhuur van de bovenwoningen per kamer of etage (vaak aan arbeidsmigranten) en met een beetje pech komt er in de lege winkelruimten het soort horeca of winkels waar veel mensen uit de buurt niet blij mee zijn.

Niet pessimistisch

Het zijn ontwikkelingen waar gemeenten erg mee in de maag zitten, maar vaak weinig aan kunnen doen. Toch is vastgoed-wethouder Marc Jeucken (CDA) van Geldrop-Mierlo niet pessimistisch. ,,In ieder geval worden er sinds eind vorig jaar geen vergunningen meer verstrekt om een pand per kamer te verhuren”, zegt hij. Dat komt doordat de gemeente daar regels voor vastgesteld heeft. Een pand verbouwen tot appartementen mag nog wel.

Geen geld

De panden aan de Mierloseweg tegenover de wijk in aanbouw op het voormalige Twekaterrein, hebben de bestemming ‘gemengde doeleinden'. Er mag dus van alles: winkels, kantoren, horeca, wonen, aan huis verbonden beroepen. De gemeente zou het liefst zien dat de voormalige winkelstrip een woonstrip wordt. Maar de bestemming kan niet zomaar veranderd worden. Dat wil zeggen: het kàn wel, maar dan kunnen pandeigenaren met succes een planschadeprocedure voeren. Want met de huidige bestemming is hun vastgoed veel meer waard. Jeucken: ,,En ik weet niet of je de gemeentebegroting hebt gezien, maar daarvoor hebben we dus echt geen geld".

Grote vraag

Maar gelukkig ondersteunt de markt momenteel de wens van de gemeente. Er is grote vraag naar appartementen en Geldrop heeft die juist erg weinig. Voor steeds meer pandeigenaren is het dus gunstig lege woon/winkelpanden te verbouwen tot kleinere wooneenheden. Volgens Jeucken gebeurt dat ook steeds meer aan de Mierloseweg. En panden waarbij dat gebeurd is, zijn ook echt opgeknapt.

Goede kant