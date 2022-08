Winkelstrip Jozefplein staat leeg, onbekend is nog wat er komt

Zoals de buurt al vreesde, is de bloemenzaak die ernaast was gevestigd intussen ook verdwenen. De hele winkelstrip aan het Jozefplein staat leeg. De werkzaamheden wijzen echter nog niet op een nieuwe onderneming. De Aldi heeft bij de gemeente sloopvergunningen aangevraagd voor het binnenwerk. Het pand moet hersteld worden in de oude staat en daar zijn bouwers volop mee bezig.

Geen supermarkt meer

De Aldi ging weg uit de winkelstrip omdat het pand van de Lidl in de wijk Coevering leegkwam en daar betere parkeergelegenheid was. De Lidl was verhuisd naar een nieuw pand in Braakhuizen-Noord. Braakhuizen-Zuid heeft dus geen supermarkt meer. Wat er met de winkelstrip gaat gebeuren is nog niet bekendgemaakt door de eigenaar. Bij de gemeente is er nog geen bouwvergunning aangevraagd door een nieuwe ondernemer.