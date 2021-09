Winnaar Van Gogh Award: De Rode bamboe spat van de foto

NUENEN - Thong Nguyen heeft de derde door de Rotary Club Nuenen georganiseerde Vincent van Gogh Photo Award gewonnen. Het thema ‘Through the eyes of Van Gogh: Pure’. Ruim 1500 foto’s werden er ingestuurd, vanuit 84 landen. Vrijdag was de prijsuitreiking.

Waarom de bamboestokjes in de foto “Red bundles of Bamboo sticks” van de Vietnamese Nguyen rood gekleurd zijn kon de jury niet vertellen. Wel dat de foto uit alle inzendingen het hoogste scoorde. Uit het juryrapport: ‘Als Van Gogh de reis had kunnen maken, was dit zeker een schilderij geworden. Een prachtige kleurrijke compositie van een arbeider in een veld met bundels rode bamboestokjes. De bundels van bamboe suggereren haast de penseelstreken die kenmerkend zijn voor Van Gogh. Iedere bundel heeft zijn eigen fijne detaillering, maar het geheel met de arbeider en zijn gele outfit maakt deze plaat compleet. Een echte Van Gogh, vastgelegd op de gevoelige plaat’.

De winnaar volgde de prijsuitreiking in museum Vincentre via een digitale verbinding. De winnaars van de studentenwedstrijd waren wel aanwezig. De beste vijftig foto’s zijn op groot formaat te bewonderen in het Park.

Volledig scherm 'Cuddle pups'. Tweede plaats Vincent van Gogh Photo Award. © Michael Angelo Richardson

De jury koos de foto ‘Cuddle pups’ van de Nederlandse fotograaf Michael Angelo Richardson als de nummer twee. Het rapport zegt: ‘Dit beeld spreekt helemaal voor zichzelf. Een prachtige close up van een jonge pup die samen met haar broertjes en zusjes in de schoot van de moeder ligt. Pure liefde, gepakt in de mooie compositie en serene kleuren.’

Volledig scherm 'Mothers Milk'. Derde plaats Vincent van Gogh Photo Award © Joost van Manen

De in Namibië gemaakte foto ‘Mothers Milk’ werd de nummer drie. Over deze foto zegt de jury: ‘Dit is een echte, pure, aardse en oprechte foto. Fotograaf Joost van Manen weet met dit portret een eerlijke foto neer te zetten. Een Afrikaanse moeder, die zichzelf ogenschijnlijk onverstoord laat fotograferen, terwijl ze haar kind aan het voeden is.

Sint Lucas Student Award

Studenten aan diverse fotoacademies namen deel aan een eigen fotowedstrijd, met hetzelfde thema. De jury was ook hier unaniem over de winnend foto: ‘Bij de eerste selectie kwam dit beeld al direct binnen. Een bijzonder portret, gemaakt op een bijzondere manier. Dat maakt het beeld zo interessant. Je kijkt naar een reflectie van een portret van een slapende man in de Parijse metro. In eerste instantie zie je niet veel, maar daardoor zie je juist veel meer’. Sophie Boonstra wint de tweede editie van de Sint Lucas Photo Award met haar foto ”The face of Paris”.

Bij het in ontvangst nemen van de prijs legde ze uit dat de foto is genomen bij haar eerste bezoek aan Parijs. ,,Daar waar ik de woorden chique, leuk en shoppen in mijn hoofd had als ik aan Parijs dacht, veranderde dat toen ik vanuit een buitenwijk met de metro de stad in ging. Toen heb ik deze foto gemaakt.”

Fleur Louwe maakte volgens de jury met ‘Dear nightmare, let me dream tonight’ echt een pure plaat. Zij werd tweede in de wedstrijd. ‘Een vrouw half in haar bed, waar de kijker allerlei vragen bij kan stellen. De compositie, de houding, de anonimiteit en de spanning die de fotograaf met deze compositie laat zien, maakt het beeld sterk en spannend’. Fleur Louwe gebruikt een speciale techniek waarmee ze veel van haar foto’s maakt. ,,Ik gebruik een afstandsbediening en had een aantal seconden om mijn pose aan te nemen en zo is deze foto gemaakt.

Volledig scherm Winnaars Vincent van Gogh Photo Award van het st Lucas (v.l.n.r.) Fleur Louwe, Sophie Boonstra en Dominika Koszowska. © Rene Manders/DCI Media

De nummer drie was speciaal vanuit Polen gekomen om haar prijs in ontvangst te nemen. Daar studeert Dominika Koszowska aan de Fine Arts Academy in Katowice. De jury vindt haar foto ‘Nature & Industry’ een bijzonder beeld. ‘Zeker met betrekking tot de tijdsgeest van nu. De fotograaf heeft een welgekozen moment op een welgekozen plek uitgezocht om dit beeld te realiseren. De kijker ziet het silhouet van een hardloper die werkt aan zijn of haar gezondheid, maar dit in een omgeving die de gezondheid van onze mensheid aantast. Tegen de laaghangende zon zijn duidelijk de silhouetten te zien van deze contrasten’