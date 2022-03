Winnares Sportwaarderingsprijs Geldrop-Mierlo maakt kinderen met beperking watervrij

GELDROP - De sportwaarderingsprijs 2021 van de gemeente Geldrop-Mierlo werd tijdens het sportgala op 25 maart uitgereikt aan Fransje Rovers. Ze is al 40 jaar iedere zaterdagochtend als vrijwilligster in het Geldropse Laco-zwembad te vinden om mensen met een beperking te helpen in het water.

,,Het was een verrassing, zegt Fransje Rovers (70). ,,Ik wist dat ik genomineerd was door De Doorzetters, maar het is niet zo’n grote vereniging. En wie kent mij verder in Geldrop-Mierlo?” De Doorzetters, een vereniging voor aangepaste sport, spel en ontspanning nomineerde haar omdat zwemlerares Rovers al 40 jaar mensen met een beperking helpt om watervrij te worden. Publiek en vakjury vonden dat bijzonder genoeg om haar de prijs toe te kennen.

Syndroom van Down

Lang heeft de Eindhovense Rovers niet gewerkt als zwemlerares nadat ze haar diploma haalde begin jaren zeventig. ,,Mijn man begon een eigen bedrijf en ik besloot om in de zaak te gaan werken. Maar in 1978 werd mijn oudste dochter, Marieke, geboren en die bleek het syndroom van Down te hebben. Ik heb het even moeten verwerken. Maar van dit kind wist ik zeker dat het gelukkig zou zijn en dat is eigenlijk het enige dat je als ouder wenst voor je kind. Via een vriendin kwam ik met Marieke in het Geldropse zwembad terecht waar vrijwilligers kinderen één op één hielpen in het water.”

Quote Het ging er niet om dat ik mijn eigen kind wilde begeleiden, ik wist dat ik wat kon betekenen in het water Fransje Rovers

Eerst maakte ze, zoals de bedoeling was, kennis met andere ouders van een gehandicapt kind terwijl Marieke in het water spartelde onder toezicht van vrijwilligers. Maar lang hield ze dat niet vol, en ze werd ook vrijwilliger. ,,Het ging er niet om dat ik mijn eigen kind wilde begeleiden, ik wist dat ik wat kon betekenen in het water.” Al snel ging ze de hele zaterdagochtend aan de slag om de drie groepen die er dan zwemmen te begeleiden; mensen met autisme, kinderen met een beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Aanwijzingen vanaf de kant

,,In feite kan iedereen die een lichamelijk ongemak heeft en in warm water moet zwemmen om te revalideren, deelnemen.” Omdat ze zwemlerares is, kan ze zwemdiploma’s afnemen. ,,Het komt niet zo heel vaak voor, de meeste kinderen zwemmen op hun eigen manier en die geven we een Doorzetters-brevet als ze in het diepe kunnen zwemmen. Maar een paar keer per jaar kan ik een echt diploma uitreiken.” Tegenwoordig is ze als vrijwilliger niet meer altijd in het water te vinden. ,,Ik geef de andere vrijwilligers aanwijzingen vanaf de kant.”

Vrienden voor het leven

Rovers is blij met de sportwaarderingsprijs. ,,Ik weet alleen niet of ik de meest aangewezen persoon ben die hem verdient. Er zijn vrijwilligers bij De Doorzetters die het ook al jaren doen, bijvoorbeeld bij het paardrijden of discodansen. Bovendien heb ik veel teruggekregen voor het werk dat ik heb gedaan. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Niet alleen door het zwemmen, ook omdat De Doorzetters activiteiten organiseren met carnaval en sinterklaas. Er wordt deelgenomen aan de Avondvierdaagse en er is ieder jaar een familiedag. Met een paar gezinnen gingen we, toen de kinderen nog klein waren, kamperen. Niet alleen leuk voor Marieke, ook voor mijn andere twee dochters. Mijn jongste dochter geeft tegenwoordig les aan kinderen met het Downsyndroom.”

Tijdens de coronatijd is er weinig gezwommen. ,,Het is een kwetsbare groep. Maar behalve dat de conditie van sommige kinderen wat minder was geworden en ze soms opnieuw moesten leren duiken, hebben ze weinig ingeleverd in die twee jaar.”