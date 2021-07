Winterrogge op ouderwetse wijze geoogst bij De Roosdonck in Nuenen

Juf Medea uit Nuenen eert overleden dochter Wies, en de school helpt

9 juli NUENEN - Wies was 22 toen ze stierf aan kanker. Haar moeder, juf Medea van Kampen, doet ter nagedachtenis mee aan de Ironman in Nice, een zware triatlon, met de opbrengst voor Kika. De kinderen van haar school De Wentelwiek in Nuenen zamelden vrijdag geld in.