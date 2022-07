Wonen in centrum Geldrop maar waar laat je je auto? Gemeente klopt aan bij het Anna Ziekenhuis voor hulp

Slachthuis Geldrop verplaat­sen en woningen in plaats van industrie aan Emopad? Politiek gaat het onderzoe­ken

GELDROP-MIERLO - Verplaats slachthuis Pali en de milieustraat of misschien wel het hele bedrijventerrein aan het Emopad in Geldrop. En bouw in de plaats daarvan een nieuwe woonwijk. Ambitieus? Onrealistisch? De gemeente Geldrop-Mierlo gaat het onderzoeken.

12 juli