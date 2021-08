Wonen in voormalig parochiehuis De Vank in Nuenen; precies op de plek van het podium

Wil en Ann Maas – van de Griendt (72 en 71) betrekken op 1 juli 2018 een van de zes woningen die in het voormalige parochiehuis De Vank in Nuenen zijn gerealiseerd. Er is twee jaar aan hun ‘podiumwoning’ gewerkt. Wil Maas: ,,Wij woonden op de Noorderklamp vlak bij het bos. Daar gingen we maar af en toe naar toe terwijl we bijna dagelijks in het dorp kwamen. Toen De Vank in beeld kwam lukte het om de achterste woning te kopen. Daar waar vroeger het podium was.”