Wonen naast het spoor: Over vallende kopjes en een verdwenen sloot op Eeneind

De gemeente Nuenen plaatste zes jaar geleden een geluidsscherm lang het spoor aan de Parallelweg in de Nuenense buurtschap Eeneind. Het had van Dorine en Fred Swinkels niet gehoeven. ,,Wij hadden een vrij uitzicht over het spoor heen’’, vertelt Dorine. ,,Opeens keken we tegen een betonnen muur. Gelukkig is die de laatste jaren meer begroeid, maar toch.’’