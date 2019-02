Woningcorporatie Helpt Elkander: 'Hoogbouw in Nuenen is noodzakelijk'

NUENEN - Woningcorporatie Helpt Elkander wil aan de Vinkenhofjes in Nuenen mogelijk hoogbouw realiseren. Alleen met zes bouwlagen is het volgens de woningstichting realistisch om een betaalbaar plan te maken.

De woningcorporatie schrijft dat in een brief die gemeenteraadsleden deze week hebben ontvangen vanwege beslissingen die in de komende maanden worden genomen over ontwikkelingen in Nuenen-Zuid. Helpt Elkander vraagt in de brief om niet te tornen aan de vijf à zes bouwlagen die het college van B en W wil toestaan.

Hoogbouw ligt gevoelig in Nuenen. Tot dusver is de leidende teneur dat flats niet passen bij het karakter van het dorp. Bijvoorbeeld in gesprekken met de gemeente Eindhoven over een mogelijke fusie is afgesproken dat hoogbouw niet past bij Nuenen. Ook het recent opgerichte Actieplatform Nuenen Zuid vreest voor een verstedelijkt beeld als er zes woonlagen worden gebouwd aan de Vinkenhofjes.

Aan de Vinkenhofjes in Nuenen staan zestig huizen. Er wonen vooral kleine huishoudens met de laagste inkomens. Helpt Elkander oriënteert zich nog over de toekomst van de Vinkenhofjes. Renovatie, renovatie met nieuwbouw en sloop en volledige nieuwbouw behoren allemaal nog tot de opties.

De woningcorporatie constateert dat het aantal kleine huishoudens in Nuenen toeneemt en dat de behoefte aan kleine, goedkope en gelijkvloerse huizen toeneemt. Tot 2028 zijn er tussen 310 en 375 extra sociale huurwoningen nodig in Nuenen en het streefgetal hebben de gemeente en woningcorporaties op 328 vastgesteld.

De Vinkenhofjes is een van de weinige potentiële locaties waar het aantal huurhuizen kan worden uitgebreid, aldus Helpt Elkander. De woningcorporatie doet daarom een klemmend beroep op de gemeente om zes bouwlagen toe te staan. ,,Alleen met deze hoogte kunnen we tot een betaalbaar plan komen'', aldus Helpt Elkander.

Binnen het gemeentebestuur dreigt een harde confrontatie. Het college van B en W wil niet afwijken van de vijf of zes bouwlagen die staan genoemd in de visie voor Nuenen-Zuid maar in de gemeenteraad is veel weerstand. Voor Nuenens grootste partij W70 is drie bouwlagen het maximum. ,,Zes is te hoog. We willen het dorpse karakter van Nuenen behouden'', aldus W70-raadslid Patrick Swinkels.

Directeur Bas Maassen van Helpt Elkander benadrukt dat seniorencomplex Jo van Dijkhof al vijf hoog is. ,,Het is niet zo dat het in Nuenen helemaal niet voorkomt'', reageert hij. ,,Als hoger bouwen aan de Vinkenhofjes niet kan, moet ik op zoek naar andere plekken'', zegt hij over de consequenties.