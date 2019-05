Woongroep en gezondheidscentrum samen op schoollocatie Nuenen-Zuid

NUENEN - De initiatiefnemers voor een seniorenwoongroep en een gezondheidscentrum willen zich samen vestigen op de huidige plek van basisschool De Mijlpaal in Nuenen-Zuid. Door de toenadering van beide initiatieven vallen de eerste stukjes van een lastige puzzel op hun plaats in Nuenens grootste woonwijk.

De woongroep en het gezondheidscentrum zitten allebei in een tijdsklem. De senioren kunnen vanwege hun stijgende leeftijd (gemiddeld 70 jaar) niet langer wachten. Ook het geduld van de huisartsen en apothekers is op. Nadat de gemeenteraad eind april knopen heeft doorgehakt over de ontwikkelingen in Nuenen-Zuid zijn de initiatiefnemers vanwege hun identieke belang naar elkaar gegroeid.

Sloop

,,Wij gaan samen aan de slag en samen de locatie van de basisschool ontwikkelen. We werken al vijf jaar aan ons idee en wachten kost ons teveel tijd’’, zei secretaris Flip Godefrooij van de woongroep maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst die de gemeente organiseerde voor de inwoners van Nuenen-Zuid. ,,We willen zo snel mogelijk na de sloop van de school gaan bouwen’’, aldus Godefrooij.

Basisschool De Mijlpaal verdwijnt door een verhuizing naar Nuenen-West in het voorjaar van 2020. De woongroep wil op de locatie ongeveer 25 koopappartementen bouwen met een gezamenlijke tuin en gemeenschappelijke ruimten. Twee huisartsenpraktijken, twee apothekers en een fysiotherapeut zijn al lang bezig met een plan voor een gezondheidscentrum in Nuenen-Zuid.

Bouwhoogte

Ze laten nu samen verkennen of er met een maximale bouwhoogte van drie lagen genoeg ruimte is voor beide projecten. Voorzitter Jan Kempers van de woongroep gaat ervan uit dat het lukt. ,,We moeten inleveren op ons ideaalbeeld maar we hebben deze afspraak gemaakt. Voor het eind van het jaar hoop ik op een schetsontwerp.’’

Ook voor de hoogste nood is een oplossing gevonden. Er komt weliswaar geen tijdelijk gezondheidscentrum bij sporthal de Hongerman. Maar voor de huisartsenpraktijk van Daniëlle van den Top en Hans Rutten is wel een tijdelijke plek gevonden op parkeerruimte achter winkelcentrum Kernkwartier. De gemeente geeft toestemming om op de parkeerplaats aan het water units neer te zetten, kondigde wethouder Caroline van Brakel aan.

Apotheek

De parkeerruimte bij het winkelcentrum is weliswaar al krap maar beheerder Dennis Wouterse maakt zich geen zorgen. Als de drukte bij het winkelcentrum op zaterdag het grootst is dan is de huisartsenpraktijk dicht, redeneert hij.