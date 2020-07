Woonwagenkampen Nuenen: veel inzet, weinig resultaat

1Minute Holiday voor de thuisblij­vers in Eindhoven en Geldrop

11 juli EINDHOVEN - De zomervakantie van 2020 is misschien wel een van de raarste ooit. Veel mensen blijven thuis of in eigen land, cancelden hun vakantie of kwamen er dit jaar niet eens aan toe om vakantieplannen te maken. Voor al die thuisblijvers bedacht Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE )de 1Minute Holiday on Tour, een mini vakantie-ervaring die coronaproof naar de mensen toe komt, in hun eigen straat of buurt. Vandaag, zaterdag 11 juli ,bezoekt de 1Minute Holiday karavaan als eerste de bewoners van het Gelderlandplein in Drents Dorp in Eindhoven.