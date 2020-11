Woonzorgcentrum Akert naar het bos: hoog tijd of overbodig?

GELDROP - Over twee jaar, als de nieuwbouw in de Grote Bos te Geldrop klaar is, verdwijnt woonzorgcentrum Akert uit de wijk Akert.

De meningen over de verhuizing, onder zowel de bewoners als de omwonenden, zijn verdeeld. ,,Een oude boom moet je niet verplanten”, vindt Frits Nijenhuis (95). Sinds vier jaar woont hij naar alle tevredenheid in Akert.

Verouderd? Hoezo?

Hij is niet blij dat Ananz besloten heeft om de nieuwbouw van het woonzorgcentrum te realiseren aan de Grote Bos. De stichting heeft daar al twee zorgcentra, Berk en Heuvel en de nieuwe Akert kan daar gebruik maken van de bestaande faciliteiten. De nieuwbouw is nodig omdat het huidige gebouw niet meer van deze tijd is. ,,Wat is er precies verouderd?” vraag Nijenhuis zich af. ,,Ik heb alles wat ik nodig heb, mijn computer, tv en mijn bed.”

Nijenhuis heeft als zeeman de hele wereld gezien en nu wil hij blijven zitten waar hij zit. ,,Mijn zoon van 61 komt iedere week met de trein. Hoe moet hij van het station in Grote Bos komen? Het is veel te ver om te lopen.”

Gehannes in de douche

Zijn medebewoonster van 77, die haar naam echt niet in de krant wil, is een heel andere mening toegedaan. ,,Ik kan niet wachten op de verhuizing, dan krijg ik veel meer ruimte.” Vooral de douche vindt ze behelpen. ,,Ik mag twee keer in de week, maar ik ga maar een keer. Dat gehannes in die kleine ruimte.” De extra meubels die ze na de verhuizing nodig heeft voor haar woonkamer heeft ze nog in opslag staan, zoals de broodkast van haar moeder. ,,En het is ook leuk om weer eens wat nieuws te kopen.” De nieuwe bank ziet ze al bijna voor zich.

Quote Hier zitten ze midden in een woonwijk en de buurt is eraan gewend om een praatje te maken Wil Peters

Ook bij de omwonenden zijn de meningen sterk verdeeld. Wil Peters (68) vindt het een achteruitgang voor de bewoners van Akert. ,,Hier zitten ze midden in een woonwijk en de buurt is eraan gewend om een praatje te maken als de bewoners van Akert een wandelingetje maken met hun rollator. Ik vind het gezellig om ze tegen te komen. Na de verhuizing komen ze alleen nog de jeugd van het Strabrecht tegen. Wat hebben ze daaraan? En de winkels zijn verder weg, daar komen ze nooit meer.”

Groene omgeving

Simon van der Maal (77) die vlakbij woont en vrijwilligerswerk doet op Akert, denkt juist dat het een vooruitgang is. ,,In de Grote Bos zitten ze in een groene omgeving. Het is prachtig daar.” Hij vindt het geen probleem om wat verder te fietsen om als vrijwilliger met de bewoners te gaan wandelen. ,,Nu gaan we daar ook al vaak naar toe.”

Het bestuur van de Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert vindt de verhuizing naar de Grote Bos onverwachts en jammer. De stichting organiseert uitjes, boottochten en workshops voor de bewoners. ,,De meeste van onze vrijwilligers komen uit de wijk. Of die na de verhuizing actief willen blijven, is de vraag. Maar we hebben begrip voor het argument van Ananz dat de bewoners dan gebruik kunnen maken van de faciliteiten die er al zijn voor de bewoners van Berk en Heuvel.”