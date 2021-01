Wrange vondst in huis Geldropse verzetsheld

Om de verwarmingspijpen van de door de Geldropse oorlogsburgemeester Henri van der Putt gebouwde woning zijn oude fascistische kranten gevonden uit 1939 en 1940. Een wrange vondst in een huis van een burgervader die zich niet liet dwingen om Geldroppenaren aan te wijzen om werkzaamheden voor de Duitsers te verrichten. Op 6 juli 1944 werd hij daarom ontslagen als burgemeester door de Duitsers en naar het concentratiekamp in Vught gebracht. Het is on­zeker of hij in 1945 in Bergen-Belsen is omgekomen of later in de Sovjet-Unie.