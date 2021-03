Yes, buurtbus 260 is weer op weg!

NUENEN - Van station Best via Son, Breugel, Nederwetten en Nuenen naar het Sint Anna in Geldrop en terug: buurtbus 260 rijdt weer!

,,Er rijden er nog maar een paar”, vertelt Ad Kuijken, secretaris van buurtbusvereniging Nuenen-Best onderweg in de bus. ,,Er zijn nog scholen dicht en daardoor zijn er voor sommige lijnen te weinig passagiers; op weer andere lijnen willen ze dat eerst alle chauffeurs zijn gevaccineerd. Deze lijn rijdt al 2 weken maar Hermes heeft dat nog niet officieel bekendgemaakt.”

Quote Vanwege corona zijn er een aantal afgehaakt dus we kunnen wel nieuwe bestuur­ders gebruiken Ad Kuijken, secretaris van buurtbusvereniging Nuenen-Best

Voordat het zover was zijn er aanpassingen gedaan. In het plafond zijn een HEPA-luchtfilter en ventilator aangebracht en de chauffeur zit achter een spatscherm. ,,Een flinke kostenpost voor Hermes van 8.000 euro per busje en er rijden er in de regio dertig van rond. Bij een buurtbus moet geld bij terwijl we werken met vrijwilligers. Maar er is afgesproken dat iedere kern in Nederland met het openbaar vervoer te bereiken moet zijn.”

,,De chauffeurs zijn vaak wat ouder en gepensioneerd. Ze vinden het leuk om te rijden en houden van het sociale contact met de passagiers. Er is alleen rijbewijs B nodig en ze worden lichamelijk gekeurd. Vanwege corona zijn er een aantal afgehaakt dus we kunnen wel nieuwe bestuurders gebruiken.”

Quote Ik weet precies waar ze wachten en waar ze er uit willen Martien Jansen, chauffeur

De chauffeur van dienst is Martien Jansen. De voormalig wethouder heeft er lol in: ,,Om het buurten, er is altijd een praatje te maken. Er komen veel vaste klanten. Dames die van Breugel naar Son gaan om te winkelen. Een mevrouw die op vaste tijd boodschappen doet en eentje die bij een vriendin op bezoek gaat. Ik weet precies waar ze wachten en waar ze er uit willen.”

Grootste lol

,,Er rijden regelmatig bezoekers van museum Bevrijdende Vleugels mee en studenten. Een groepje van de Hogere Agrarische School (HAS), dat stage liep bij de waterbuffelboerderij in Son had altijd leuke verhalen en de grootste lol samen. Er zat ooit een stel jongelui in de bus en toen we het Joe Mann-theater passeerden bleek dat ze niet wisten wie dat was. Ze hebben doodstil naar mijn geschiedenisles geluisterd.”

Quote Mensen moeten nog even wennen aan de terugkeer van de bus

Buiten is het winderig maar in de bus loop het nog geen storm. Mensen moeten nog even wennen aan de terugkeer van de bus. Van het handje passagiers zijn de meesten studenten die reizen met hun ov-jaarkaart. Denise van de Vossenberg rijdt mee vanaf vanuit Nuenen naar Son en Michael Michiels vanuit Best. ,,Met de buurtbus zijn we sneller”, zeggen ze allebei.

Veiliger halte

De route kent enkele wijzigingen. De gemeente Son wilde een veiliger halte waardoor daar een kleine lus is toegevoegd en op verzoek van de dorpsraad Nederwetten rijdt de buurtbus daar nu door heen. Jansen: ,,Er rijden vaak ouderen mee, soms omdat ze onzeker zijn geworden in het verkeer. Zo kunnen ze toch ergens naar toe en voorkom je sociaal isolement. Zeker vanuit de kleine kernen. Daarvoor is de buurtbus een prachtig middel met een maatschappelijke functie.”