Zandverschuiving markeert start bouw Strabrecht College in Geldrop

Poelier Slegers in Mierlo stopt om gezond­heids­re­de­nen

11:50 MIERLO - Poelier Slegers in Mierlo stopt per 1 september om gezondheidsredenen. ,,Dit besluit valt ons zwaar en is zeer emotioneel, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip zult hebben”, zegt hij in een toelichting op Facebook.