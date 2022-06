Zang- en ademoefeningen doen met behulp van plaatjes uit de kaartenbox ZZiNGGG!

,,Ik heb me als zangcoach gespecialiseerd in klank en adem”, vertelt Hella Hertogs (67). ,,En in de 35 jaar dat ik lesgeef heb ik veel oefeningen ontwikkeld. Om thuis te oefenen schreef ik ze voor mijn leerlingen op in een schriftje. Maar dat is vaak te abstract. Ze weten thuis niet meer goed wat de bedoeling is, al hebben ze het tijdens de les een paar keer gedaan. En zo kwam ik op het idee om een de oefeningen zichtbaar te maken en ze op kaarten te laten tekenen.”

Kaart voor je telefoon houden

In samenwerking met illustrator en animator Cox Janssens (Conform Cox) zijn er 36 kaarten gemaakt die ook op de bijbehorende app te bekijken zijn. ,,Voor zeventien kaarten was een tekening niet genoeg om de oefening goed uit te leggen. Daar is een animatie bij gemaakt die te zien is door de kaart voor je telefoon te houden als de app geopend is.”

De kleinste beweging, zoals het uitzetten van de ribben, het optrekken van wenkbrauwen en andere kleine hulpbewegingen om een mooie klank te krijgen worden voorgedaan. ,,Kinderen vinden de animaties grappig. Het maakt ze blij en daardoor oefenen ze beter. Maar ook volwassenen die een drempel over moeten om hun stem te laten horen, hebben er plezier van. De karaktertjes die de oefeningen uitvoeren op de app zijn divers. Cox heeft gekeken naar leeftijden en achtergrond van gebruikers, en zo ontstonden de figuurtjes. Iedereen kan er zich in herkennen.”

Volledig scherm Tekening van zangoefening. Deze is ook geanimeerd op de app te bekijken. © Olga Maria Berger

Eigenlijk kan iedereen plezier hebben van de box, iedereen ademt immers en gebruikt zijn stem. ,,Ook jonge kinderen”, aldus Hertogs. ,,Leraren kunnen ze gebruiken om spelenderwijs een goede ademhaling aan te leren en op een gezonde manier te zingen. Logopedisten doen ook adem- en klankoefeningen met mensen die stem- of spraakproblemen hebben, die ze met de kaarten uit kunnen leggen.”

Nieuwe generatie op komst

,,En koorleden die thuis willen oefenen kunnen dat verantwoord doen met de app. De oudere koren krimpen wel en fuseren vaak om voort te bestaan, maar er is een nieuwe generatie op komst. Plannen om koren op te richten rijzen na de coronatijd de pan uit. Ik krijg regelmatig vragen of ik nog mensen weet die mee willen doen. En die nieuwe generatie is minder competitief. Ze weten dat het niet meevalt om het grote podium te bereiken en zingen voor hun plezier.” Voor een beginnend koor kunnen de kaarten heel nuttig zijn. Hertogs heeft de kaarten al uitgeprobeerd in groepen. ,,Het gaat om zingen vanuit je ziel met je eigen klankkleur en stem. Als de ziel zingt ben je met elkaar verbonden. Dan ontmoet je elkaar zonder woorden. Dat maakt mensen blij en daar gaat het om. De blijheid, de vreugde bij het zingen.”

De box ZZiNGGG! (39,50 euro bij bol.com) is uitgegeven door stichting Two Tone die zich richt op kunst- en cultuurprojecten, met name voor kinderen en jongeren. Het geld is bijeengebracht door subsidie van Cultuurfonds en KunstLoc Brabant en via crowdfunding. De feestelijke presentatie is op zondag 26 juni om 15.00 uur in Sectie-C OST, Daalakkerweg 14 in Eindhoven. In het uitgebreide programma zingen o.a. Rianne Wilbers, en Sem Jansen vertelt (weliswaar via scherm) over zijn vocale transitie.

Volledig scherm Een zangoefening op kaart. © Olga Maria Berger