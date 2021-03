Ze lagen al bij elkaar in de box en zijn na vijftig jaar huwelijk nog steeds gelukkig; Ad en Bep van Os uit Mierlo

Wederzijdse ouders waren goed met elkaar bevriend en kwamen vaak samen voor een gezellig avondje kaarten. Ad en Bep lagen dan bij elkaar in de box.

Ze groeiden samen op en snel bleek Bep de ware voor Ad te zijn, hij had geen oog voor andere vrouwen. Bep werd ten huwelijk gevraagd en na een korte verlovingsperiode stapten zij in 1971 in het huwelijksbootje.

Ze woonden kort in Lierop, in een boshuisje, en verhuisden van daaruit naar Helmond. Uiteindelijk belandde het echtpaar in Mierlo, waar ze nu nog met veel plezier wonen. Ad en Bep droomden van een groot gezin en hun wens werd vervuld. Zo werd in de loop der jaren het gezin uitgebreid met twee zonen en twee dochters. Inmiddels zijn er vijf kleinzonen bijgekomen.

Medische klachten

Ad werkte lange tijd als elektricien bij Saasen BV in Mierlo. In 1999 heeft hij deze baan ingeruild voor een baan bij Bospark ’t Wolfsven, waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt. Bep heeft altijd in de zorg gewerkt, tot aan het moment dat ze medische klachten kreeg. Kort na de geboorte van hun vierde kind bleek Bep MS te hebben. Ze moest helaas stoppen met werken, maar bleef positief. Ze bleef met liefde en plezier voor haar kinderen zorgen en later voor haar kleinkinderen.

Bep is creatief, houdt van knutselen en kleding maken. Ze krijgt graag bezoek, haar deur staat altijd open. Ad heeft een druk sociaal leven en geniet van muziek. Hij is lid geweest van de Helmondse hofkapel De Bietenrooiers, hij maakt deel uit van de Helmondse kapel De Stoomblazers. Ook is hij lid van de Helmondse muziekvereniging Unitas, waar hij onlangs tot erelid is benoemd.

Quote Als Ad doet wat ik zeg, dan kunnen we samen heel gelukkig zijn Bep van Gestel

Na vijftig jaar huwelijk zijn Bep en Ad nog steeds erg gelukkig met elkaar. Hun geheim: veel humor, elke dag lachen en elkaar vooral vrij laten met ieder zijn eigen hobby’s. Of zoals Bep het zegt: ,,Als Ad doet wat ik zeg, dan kunnen we samen heel gelukkig zijn.’’ Ad zijn advies voor een gelukkig huwelijk is: ,,De vrouw niet tegenspreken en gewoon luisteren, dan komt alles goed.’’

Volledig scherm Ad van Os (71) en Bep van Gestel (72) uit Mierlo zijn vijftig jaar getrouwd.