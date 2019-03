Zeven auto's in beslag genomen en een aanhouding bij grote verkeerscontrole tussen Nuenen en Helmond

NUENEN - Bij een grote verkeerscontrole donderdag op de A270 tussen Nuenen en Helmond heeft de politie en belastingdienst zeven auto's in beslag genomen en is er iemand aangehouden die een flinke belastingschuld had van 150.000 euro.