Ziedenie Reünie: ‘Terug naar de lente van ons leven’

De Joek, het Upke en de Kiepekooi op de Geer, het zijn allemaal voorlopers van jongerencentrum Ziedenie. Er was veel jeugd want de gezinnen waren groot. De Kiepekooi was zo druk dat de brandweer kwam controleren. Jongerencentra waren hip. Een dorp kon eigenlijk niet zonder en de gemeente Nuenen werkte volledig mee aan de totstandkoming van Ziedenie.

Kasteleins waren jaloers

Na de verbouwing van de Boerderij aan Beekstraat 29 konden in de langgerekte houten aanbouw aan de achterkant in 1972 de jongelui terecht. De jongeren voerden het dagelijks bestuur en ter controle was er een stichtingsbestuur. Bestuurslid van het eerste uur Frits Wesenbeek: ,,Er stond een fantastische organisatie en het ging geweldig. Volle bak was het. Onze eerste carnaval waren de Nuenense kasteleins jaloers op ons. Ik meende vijf vaten bier nodig te hebben, de leverancier bracht er vijftien en er gingen er vijfenvijftig doorheen. Na de eerste avond kwam d’n burger, Smits van Oyen, vragen ‘hoe is het gegaan jongens?’ en toen hebben we hem laten wachten. Moesten eerst de omzet tellen. We kregen subsidie, betaalden geen huur en hadden de regeling dat de gemeente zes procent van onze baromzet ontving. Wij hebben in die tijd de gemeente volop gesponsord. De jongerenwerker die ons was toegewezen hadden we eigenlijk niet nodig. Die kwam eens af en toe naar een vergadering.”

Volledig scherm Ziedenie: Accommodatie aan de Sportlaan © Ziedenie

Ziedenie was in de Boerderij geen lang leven beschoren, slechts anderhalf jaar. Fons Linders was van de tweede generatie: ,,Er werd gemopperd dat we geluidsoverlast veroorzaakten maar metingen wezen uit dat dat wel meeviel. Toen bedachten ze iets met het bestemmingsplan. De gemeente moest zorgen voor iets anders en we verkasten met gebouw en al naar de Sportlaan. Daar kwam een zitkuil. Dat was helemaal hip. Met bielzen en met een stookplaats in het midden. Ja, toen hadden we wat.”

Ex-drugs- en alccoholverslaafden

Er waren optredens. Van de Bintangs, Gruppo Sportivo en een jonge Herman Brood. ,,En van The Jesus People” herinnert oud-bestuurslid Peer van de Wielen zich. ,,Dat waren ex-drugs- en alcoholverslaafden uit Amerika. Ze deden in Europa hun The day I got saved tournee. Ze waren helemaal in het geloof en verkondigden dat in alle jongerencentra. We organiseerden activiteiten. Met een bus naar PinkPop, op bedevaart naar Den Bosch, de jaarlijkse schoonmaakactie in Het Broek. Naar het midzomernachtspektakel in Eindhoven.” ,,Ik had een fotocamera” weet Wesenbeek nog. ,,Zo kon ik dicht bij het podium komen om foto’s te maken. Maar er zat helemaal geen rolletje in, want dat was veel te duur.”

Volledig scherm Ziedenie: De Boerderij aan Beekstraat 29 © Ziedenie archief

Pech hadden de Ziedenieters ook. Henk van Rooij, bestuurslid uit de derde generatie: ,,Toen het gebouw half afbrandde knapten we het zelf op. Nadat het hele gebouw in vlammen op ging, verhuisden we een jaar naar de Kloosterstraat. Daar werd op de bovenverdieping de kas geteld. Ooit was de tussendeur op slot. We riepen ‘Wat is er aan de hand? Er riep iemand terug ‘Ik ben niet aan het optellen maar aan het vermenigvuldigen.“ Wesenbeek: ,,We hadden een roemruchte naam maar dat kwam omdat ouders niet wisten wat er allemaal gebeurde.”

Ondanks het organiseren van alcoholvrije tienermiddagen om aanwas te genereren liep later het animo terug. De loop ging er uit, jongeren trokken naar de kroeg. In 1981 hield Ziedenie op te bestaan.