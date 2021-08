Ziel en zaligheid in expo Kunstkring Geldrop-Mierlo

GELDROP - Zet het werk van 24 gepassioneerde kunstenaars bij elkaar in Galerie de Ruimte in Geldrop en je krijgt een verrassende en kleurrijke expositie. Van handgemaakte sieraden en gedetailleerde tekeningen tot aan dromerige vergezichten; de kunstenaars van Kunstkring Geldrop-Mierlo leggen hun ziel en zaligheid in het werk.

,,Je ziet de passie van de mensen terug in hun kunst. Je weet: daar heeft iemand met veel plezier aan gewerkt”, vertelt Tineke van Heerebeek (70), voorzitter van de Kunstkring en één van de exposanten. Ze heeft een achtergrond in industriële vormgeving en heeft, na een stop van 25 jaar, sinds zes jaar het tekenen opgepakt. ,,Je moet er ruimte voor hebben in je hoofd. Ik zie overal een tekening in. Dan liggen er bladeren bij elkaar en denk ik: ‘Dat wil ik tekenen’. Ik ben dankbaar dat ik die passie voel om dat te doen.”

Quote Ik loop zo’n zes kilometer op de avond waarin ik de galerie inricht Sigrid Rhemrev-Bontenbal

In de expo van kunstcollectief Kunstkring Geldrop-Mierlo zijn zo’n honderd kunstobjecten te zien. Eens in de twee jaar exposeert de Kunstkring en dit is hun tweede expositie in Galerie de Ruimte. Sigrid Rhemrev-Bontenbal, eigenaar van de galerie, zorgt voor de inrichting van de expositie. ,,De Kunstkring brengt de werken een paar dagen voor de opening bij mij en dan kijk ik hoe alles mooi in de ruimte past. Ik loop zo’n zes kilometer op de avond waarin ik de galerie inricht”, lacht ze.

Kunstwerken versterken

,,Ik let op de kleuren en de voorstelling van het werk. Daarnaast wil ik dat de kunstenaars in alle ruimtes vertegenwoordigd zijn. De kunstwerken moeten elkaar versterken, dan ga je anders kijken”, zegt ze. ,,De kunstenaars werken experimenterend en verrassend. Het is aan mij om te zien wat goed bij elkaar past en dat samen te brengen.”

De meeste leden van de Kunstkring komen uit Geldrop-Mierlo en sommigen wonen in één van de omliggende gemeenten. Veel van hen hebben een kunstopleiding gedaan, zoals Ria Amesz (78). ,,Ik heb lang les gegeven in handenarbeid, maar op m’n 46e ben ik aan de kunstacademie begonnen. Ik ging naar de avondopleiding in Tilburg”, vertelt Amesz. ,,Ik raak geïnspireerd door de natuur en dat combineer ik met industrieel materiaal. Iets trekt mijn aandacht en daar groeit dan een kunstwerk uit”, zegt Amesz. ,,Het is zo mooi dat ik dat kan.”

Galerie De Ruimte beslaat 250 vierkante meter en daar is Rhemrev-Bontenbal erg blij mee. ,,Ik vind het mooi dat ik de ruimte heb om de werken te laten zien aan bezoekers. Kunst moet bekeken worden. Hoe meer kunst je bekijkt, hoe leuker het is.”

De expositie Weer-Zien in de Ruimte is van 6 t/m 22 augustus te zien in Galerie de Ruimte in Geldrop.