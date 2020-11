Zieltogend voormalig jongerencentrum Loesje in Mierlo wordt (tijdelijk en deels) kinderopvang

MIERLO - Terwijl de gemeenschap en de politiek voormalig jongerencentrum Loesje in Mierlo al afgeschreven hebben, heeft zich toch een nieuwe huurder gemeld. Per 1 januari gaat kinderdagverblijf Dolfijn een deel van het gebouw gebruiken.

Dit bevestigt voorzitter Frans Steenbakkers van het bestuur van de multifunctionele accommodaties Loesje en Patronaat in Mierlo.

De nieuwste ontwikkeling diende zich donderdagavond aan tijdens de vergadering van de gemeenteraad over de begroting. Daarbij kwamen drie partijen ( GroenLinks, VVD en Samen) met het voorstel om het Loesje-gebouw te verkopen. Er loopt momenteel een onderzoek naar de huisvesting van Mierlose verenigingen. Het plan is om samen met hen te bekijken of de (oefen)ruimten waarvan ze gebruik maken voldoen. En of het mogelijk is om gemeentelijke gebouwen (zoals bijvoorbeeld de multifunctionele centra als Loesje en het Patronaat) beter te benutten, dan wel af te stoten.

De drie partijen zeiden donderdagavond dat er wat hen betreft niet op dat onderzoek gewacht hoeft te worden. Loesje staat voor driekwart leeg. En dat probleem is niet van vandaag of gisteren. Ook het bestuur van Loesje en het Patronaat heeft eerder al te kennen gegeven dat het geen toekomst ziet voor het gebouw aan de Vesperstraat, dat in 1994 gebouwd werd als vervanging van jongerencentrum Poervoe.

Roze olifant in Loesje

Maar tijdens de vergadering donderdag bleek dat er sprake was van een nieuwe huurder voor Loesje. GroenLinks-fractievoorzitter Niek Engbers verwees er naar, overigens zonder concreet te worden. Cultuurwethouder Rob van Otterdijk ging er niet op in en VVD-fractievoorzitter Monica Leenders had het daarom over ‘een roze olifant'.

Navraag bij Frans Steenbakkers leert dat het klopt: ,,Maar het is niet zo dat het kinderdagverblijf het hele gebouw huurt. Het gaat om een deel van het gebouw en een deel van de week". Het betekent ook helemaal niet dat het bestuur nu ineens wel toekomst ziet voor Loesje. ,,Nee, wij denken ook dat het beter is Loesje af te stoten. Op die plek en op de plek van de Loeswijkschool er naast zouden woningen gebouwd kunnen worden. En als de gemeente daar dan geld aan overhoudt, zou dat volgens ons mooi gebruikt kunnen worden voor uitbreiding van het Patronaat".

Quote Bij ons is meer ruimte. Dat is veiliger Frans Steenbakkers, Voorzitter Patronaat en Loesje

Steenbakkers wijst er met gepaste trots op dat de agenda van het Patronaat ondanks corona dit jaar behoorlijk aan het vollopen is. ,,Omdat er bij ons meer ruimte is. En dat is veiliger". In de visie van het Patronaat-bestuur zou het gebouw geschikt gemaakt moeten worden om ook onderdak te bieden aan de huidige huurders in Loesje. En dat zijn geluidsproducerende verenigingen en bandjes zoals de harmonie en de jazzclub.

Het voorstel van de drie partijen kreeg donderdag geen steun van de andere partijen. Die willen het accommodatie-onderzoek in Mierlo wel afwachten. Volgens de wethouder is dat voor de zomer volgend jaar klaar.