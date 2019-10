ZigZag Theater uit Geldrop viert eeuwfeest met dubbelrollen

Het verhaal gaat over een toneelvereniging die dat een stuk opvoert dat zich afspeelt in een landhuis waar een moord wordt gepleegd. Behalve over de moord en de verdachten, gaat het stuk ook over de toneelspelers die het stuk opvoeren, hun wel en wee en hun onderlinge verhoudingen. Iedere speler heeft dus een dubbelrol. ,,Het stuk heeft Engelse humor en dat vereist nogal wat van de spelers”, zegt Barrie van den Heuvel, de regisseur. ,,Er moet sterk geacteerd worden om de komedie tot zijn recht te laten komen.”

Van den Heuvel heeft er alle vertrouwen in dat de spelers het stuk tot een goed eind brengen. ,,Het is een hechte groep die alles samen doet en zeer gemotiveerd is.” De dubbelrollen zijn niet de enige uitdaging, het stuk heeft geen eind. Het is aan het publiek om te bepalen hoe het afloopt. Uit de verdachten, die allemaal de mogelijkheid en het motief hadden om de moord te plegen, kan het publiek kiezen. Aan de hand van die keuze wordt het einde gespeeld. Het stuk kan dus iedere opvoering anders verlopen. ,,Het kan ook zijn dat het publiek iedere avond dezelfde moordenaar kiest”, zegt Gerda Dorn, een van de speelsters. ,,Dan heb ik hele lappen tekst uit mijn hoofd geleerd, die ik nooit zal uitspreken.”

Interactief

Dat het publiek de moordenaar mag kiezen is niet het enige interactieve. ZigZag komt een speler te kort en die zal uit het publiek moeten komen. ,,Alleen vrijwilligers komen in aanmerking”, zegt Marco van den Boogaard, die de neef van het slachtoffer speelt. ,,Toneelervaring is niet nodig.”

Het ZigZag Theater heeft een woelig verleden achter de rug met een aantal naamsveranderingen, maar de passie voor toneelspelen heeft een eeuw standgehouden. In 1919 werd het stuk ‘De Martelaarsfamilie’ opgevoerd door het gezelschap waar later het ZigZag Theater uit voortvloeide. Waar dat stuk over ging is niet meer te achterhalen. Een paar jaar later kreeg het toneelgezelschap een naam: Het Rooms Toneel. In de jaren 70 werd de toneelgroep omgedoopt tot ZigZag Theater. Behalve in de oorlogsjaren is er minstens 1 keer per jaar een voorstelling op de planken gezet.