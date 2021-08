Zingende Joep Hoedemakers uit Nuenen wint 50.000 euro: ’Ik wil vooral mezelf blijven’

Nu glimt de cheque je tegemoet. Net als Joep,die terecht glimt van trots. Zaterdagavond won hij in het programma ‘Beat Me – The five knock outs’ van SBS6 ook zijn laatste battle. ,,Het is geen talentenshow, maar een wedstrijd waarin je tegenstanders moet verslaan om een oplopend geldbedrag te kunnen winnen. Ik stroomde de tweede aflevering in en won. Daardoor was ik 1.000 euro waard. Vervolgens werd ik week op week uitgedaagd en liep mijn waarde op. Tot max 50.000 euro afgelopen zaterdag.”

‘Hoe kom ik over?’

Het programma is wekelijks op zaterdag op tv, in werkelijkheid was Hoedemakers drie weekenden bezig. ,,Op zaterdag repeteren, op zondag werden twee shows opgenomen. De uitdagers kozen hun tegenstander. Het was iedere uitzending spannend tegen wie je moest zingen. Ik vond het spannend om mezelf op tv terug te zien. Hoe sta ik daar, hoe kom ik over? Ik wilde wel mezelf blijven. Toen ik het zag, vond ik het alleen maar mooi. Ik ben blij dat ik ben overgekomen zoals ik wilde. Het jurycommentaar van Glennis Grace was heel mooi. Dat ze zei dat ik haar tot tranen had geraakt, gaf mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Dat was al een droom die uitkwam, laat staan dat ik de laatste ronde haalde en won. Dat had ik gehoopt, maar nooit verwacht.”

Rock City Institute

Zijn deelname dankt hij aan een uitnodiging. ,,Scouts zoeken op Instagram naar kandidaten en ik kreeg het verzoek een filmpje te sturen. De winst komt zo goed uit. Ik heb vorig jaar voor de muziek gekozen en wil van mijn hobby mijn beroep maken. Daarvoor was het afwisselend school, werken, weer iets proberen. Het gaf veel stress en na mijn keuze viel een bizarre last van mijn schouders. Ik heb er een jaar aan het Rock City Institute op zitten en al een flinke stap gemaakt.”

,,Elke battle was het billen knijpen en bibberen. De laatste battle vond ik super spannend. Oef, wat doe ik? Ik heb het geldbedrag weggedacht en me gericht op mijn gevoel. Heb ik goed gezongen? Dat vond ik belangrijker dan de tegenstander. Ik ben van mezelf uitgegaan, geloofde in mezelf. En als het niet was gelukt, dan was het ook goed.’’

Gebruikmaken van de aandacht

Hoedemakers is bezig met eigen muziek. Er zijn contacten met Racoon en Nick Klyne, een eerste eigen singel is in de maak. ,,Ik moet nu gebruikmaken van de aandacht. Het liefst zing ik ballads. Daar raak ik mensen mee. Het is goed als ik het zelf voel. Covers maak ik me eigen, want ik wil niemand nadoen maar er ‘Joep’ van maken. Maar liever zing ik eigen werk.”