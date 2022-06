Zo eentje van nog geen zestig slaat Wil Genefaas (90) ‘nog zo van de baan’ ‘Nee hoor, het gaat ietsjes stroever’

Theater op het Voortje speelt ‘De vader’, met een schater­lach en een zoute traan

MIERLO - Het theaterstuk De vader was al een groot succes in Parijs en op West End in Londen, maar is nu ook te zien in Mierlo. Op donderdag 30 juni gaat het stuk ditmaal gespeeld door ‘Theater op het Voortje’ in première in het kersendorp. De voorstelling gaat over een vader met alzheimer en zijn dochter.

