Zo komt de nieuwe Lidl in Geldrop eruit te zien

Jongeren­wer­ker Gel­drop-Mier­lo moet de straat op

6 maart GELDROP-MIERLO - Jongerenwerkers van welzijnsinstelling LEVgroep gingen in Geldrop en Mierlo de afgelopen jaren te weinig de straat op. Dat moet anders want zo komen ze te weinig in contact met jongeren die een zetje in de goede richting nodig hebben.