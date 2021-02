Zoektocht naar meubels voor studentenkamer bracht Stijn Smits uit Mierlo op idee: thuis shoppen in kringloopwinkels

MIERLO - Toen Stijn Smits (20) uit Mierlo op kamers ging, vond hij het nog een hele klus om zijn kamer snel én goedkoop in te richten. Met dat in zijn achterhoofd en wat extra tijd door de lockdown bedacht hij samen met huisgenoot Koen (20) ‘Kringshoppen’: een onlineplatform waarop kringloopwinkels hun spullen aan kunnen bieden.

Door de coronacrisis vielen er veel lessen uit en had student Smits extra tijd omhanden. In plaats van te gaan niksen besloot hij samen met zijn studiemaatje innovatieve ideeën te bedenken én uit te werken. En zo bedachten ze dus het concept Kringshoppen.

Stijn Smits en zijn studiegenoot, vriend en huisgenoot Koen Dierink studeren Toerisme aan de BUas in Breda. ,,We merkten dat het best moeilijk was om een kamer goedkoop in te richten. De kringloopwinkels afstruinen kostte veel tijd en spullen kopen via Marktplaats verliep moeizaam of de verkoper was niet altijd betrouwbaar.’’

Na een paar brainstormsessies tijdens de eerste lockdown kwamen de twintigers op een idee: een onlineplatform voor kringloopwinkels en zaken met tweedehandsspullen. ,,We bedachten een simpele maar professionele site. Geniet van duurzaam, makkelijk en goedkoop kringshoppen vanuit je luie stoel. We helpen er de winkeliers mee, en verliezen ook het duurzame aspect niet uit het oog. We zijn niet echt tweedehandsfreaks, maar vinden het wel belangrijk om bewust om te gaan met het milieu en spullen.’’

Niet eens bestaan

De website heeft niet direct iets met hun studie te maken. ,,Zonder corona had ons bedrijf niet eens bestaan, ook al leren we op school veel over duurzaamheid.’’

De website kringshoppen.nl staat inmiddels een aantal weken live en lijkt een succes te worden. ,,Op dit moment hebben we meerdere bestellingen per dag en is het aanbod elke dag vernieuwd. Er staan zo’n twaalfhonderd producten op en er zijn negentien actieve winkels verspreid door Nederland.’’

Wanneer een kringloopwinkel zich aansluit bij Kringshoppen wordt voor de winkel een account aangemaakt en kiest de winkel zelf welke en hoeveel producten er op de site geplaatst worden. ,,Van kleding tot aan meubels. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te maken. Het toevoegen en verwijderen van spullen kan met een paar klikken.’’

Ook de bezoekers van Kringshoppen kunnen via de website eenvoudig vinden waar ze naar op zoek zijn. ,,Via een zoekbalk kun je je gewenste spullen vinden. Ook kun je aangeven in welke prijsklasse je wat zoekt en of je wil verzenden of ophalen. De verkopende winkel kan aangeven of iets verzonden of opgehaald kan worden.’’

De studenten zijn trots op hun platform. Het is volgens hen de eerste verkoopsite voor uitsluitend bedrijven. ,,Alternatieven zijn altijd een combinatie van particulieren en bedrijven. Dit zorgt voor een oneerlijke verdeling. Onze site kan daardoor ook de kwaliteit en betrouwbaarheid verzekeren.’’

Het tweetal verdient niets aan kringshoppen.nl, maar hoopt er na de lockdown wel een zakcentje aan te kunnen verdienen. ,,We willen nu de ondernemers steunen en rekenen daarom geen kosten. Wanneer de lockdown voorbij is, gaan we kijken naar de mogelijkheden van het invoeren van commissies. Op deze manier betalen de winkels pas wanneer ze iets verkopen.’’