Zomaar een wandeling moet waardevoller worden, en daar moet op Alvershool in Nuenen de Amerikaanse vogelkers voor wijken

NUENEN - Ooit ingezet als bodemverbeteraar, maar inmiddels zit-ie andere planten behoorlijk in de weg. De Amerikaanse vogelkers op Landgoed Alvershool is een doorn in het oog van landgoedeigenaar Antea Group. En dus wordt-ie aangepakt.

Aan het fietspad tussen Nuenen en Stiphout ligt Landgoed Alvershool. Fysieke grenzen zijn er niet te zien, maar er staat een bord aan de rand van het perceel en op de kaart op het bord staat aangegeven om welk stuk bos het gaat.

Rondom het bord staat een groepje mensen. Zij doen mee aan de landelijke Natuurwerkdag, die zaterdag plaatsvond, en luisteren naar ecoloog Luc Koks van de Antea Group.

Toekomstbestendige leefomgeving

Het zijn allemaal werknemers van de Antea Group, de eigenaar van het landgoed. Dit bedrijf met vijftienhonderd werknemers verspreid over heel Nederland houdt zich dagelijks bezig met een gezonde, veilige en toekomstbestendige leefomgeving.

‘Change manager duurzaamheid’ bij de Antea Group Marijke Frielink vertelt: ,,We dragen bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken, maar ook aan vraagstukken rondom de energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit.’’

Les over bomen

Koks geeft een lesje over bomen en vertelt over de nadelen van de Amerikaanse eik die overal rondom te zien is. Het slecht verterende gevallen blad sluit de bodem af en de boom trekt veel minder soorten insecten aan dan de Nederlandse eik. Hij doceert over het goede effect van het planten van bomen met een diep wortelstelsel, zoals de hazelaar, die een boost geven aan de bodem.

,,De reden tot aankoop van het landgoed heeft te maken met onze bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Dit perceel is gekozen vanwege de diversiteit”, legt Koks uit.

Quote In het midden is een mooie plek met een vennetje en een grote eik. Daar hebben we een picknick­bank onder geplaatst Luc Koks, Antea Group

,,Hier is al veel biodiversiteit, met een mix van bomen. Oude dennen, een laantje loofbomen, fijnsparren, eiken, er is nieuwe aanplant, er is heide. En het is nog makkelijk te verbeteren en geschikt voor educatie. In het midden is een mooie plek met een vennetje en een grote eik. Daar hebben we een picknickbank onder geplaatst.’’

Amerikaanse vogelkers

In het kader van de Natuurwerkdag worden de handen uit de mouwen gestoken. Op de centrale plek gaat de groep de Amerikaanse vogelkers te lijf. Deze exoot werd ooit geplant als bodemverbeteraar, maar heeft te veel inheemse soorten verdrongen en daarmee ook de insecten die bij deze bomen leven. Er worden zowel zaadbomen omgezaagd als zaailingen met wortel en al uitgestoken.

Koks: ,,Als de bomen uitlopen moeten we dit herhalen, maar voor nu kunnen er op deze plek andere soorten groeien. Ik zag twee jonge lijsterbessen, die hebben nu de ruimte om te overleven. Het vergroot de biodiversiteit.’’

Koks en Frielink planten een meegebracht nieuw boompje op de open gekomen ruimte, een hazelaar. ,,Die verdraagt schaduw, is vruchtdragend en maakt diepere wortels, ideaal.’’

Zie hieronder hoe de hazelaar wordt geplant, en lees daarna verder onder de foto

Volledig scherm Ecololoog Luc Koks en change manager duurzaamheid Marijke Frielink van de Antea Group planten een jonge hazelaar. © Miriam van den Nieuwenhof

Frielink: ,,De Antea Group is nu één jaar eigenaar van het perceel. We zijn al volop bezig met de verbetering van de biodiversiteit en gaan nog meer doen. En we gaan meten of de negatieve effecten op het klimaat hierdoor worden afgeremd en de aantallen insecten minder afnemen.’’

,,Maar we willen hier uiteindelijk voor wandelaars ook een belevingsroute te maken. Te bewandelen aan de hand van een QR-code of app. Daardoor wordt zomaar een wandeling zomaar een stuk waardevoller.’’