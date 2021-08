Zonnebloemen leggen bij monument in Geldrop als alternatief voor opnieuw afgelaste Indië-herdenking

Via het Katoenpad naar geluk

23 juli GELDROP - Marianne Canters schreef in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo een jeugdboek over het verdwenen Katoenpad. Dat pad over de Molenheide tussen Mierlo en Geldrop was er niet meer en is door haar boek weer op de kaart gezet. Canters volgt intussen een nieuw pad dat ze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. Het pad naar geluk.