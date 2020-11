Zorg en Zonnebloem Geldrop krijgen 1100 amandelstaven als hart onder riem

Zonnebloemvrijwilligers stapten naar De Vocht met het verzoek of hij iets kon betekenen. ,,Ik wilde meteen ook de zorgmedewerkers bedanken voor hun inspanningen’’, vertelt De Vocht (63) die in Geldrop aan de Heuvel en in de Coevering een zaak heeft. ,,Ik schenk de staven vanuit mijn hart.’’

Nog wat rust

Misschien gaat dat een beetje lukken voor Billie Cortenbach die de staven in ontvangst nam namens de medewerkers van het Anna. Ze werkt op de opname-afdeling. ,,Vandaag hebben we sneltesten gekregen. We hoeven nu niet meer een hele dag te wachten op de uitslag als we iemand moeten opnemen. Dat scheelt veel werk, want zolang we niet zeker weten of mensen corona hebben behandelen we hen alsof ze het hebben. Met beschermende kleding aan dus.’’