Zorg voor de zorg: Waar je drukte verwacht, is het in St. Anna Ziekenhuis op veel plekken juist doodstil

GroenLinks Nuenen in opspraak door onderhande­lin­gen met projectont­wik­ke­laar

10:16 NUENEN - Coalitiepartij GroenLinks in Nuenen heeft zich in de nesten gewerkt door met projectontwikkelaar Rezidenz te onderhandelen over een verhuisvergoeding voor de omwonenden van een omstreden bouwproject.