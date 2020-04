Zorg voor zorg: Ieder mondkapje is door het ziekenhuis getest

Mevrouw Manders van het snoepwin­kel­tje wordt 100: ‘Kunnen helaas niet groots uitpakken’

19 april MIERLO - De familie had een groot verrassingsfeest gepland waarbij zo'n ruim zeventig familieleden de jarige Jeane Manders-Straathof in het zonnetje zou zetten. Corona gooit evenwel roet in het eten. Toch wordt er feest gevierd in het Mierlose Hof van Bethanië, waar mevrouw Manders woont.