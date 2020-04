Zorg voor zorg: Zelfs de mondkapjes van de pedicure waren welkom in het St. Anna Ziekenhuis

Zorg voor zorg: Leven en dood horen bij het werk van een arts, klinkt uit het St. Anna Ziekenhuis

22 april Sinds de uitbraak van het coronavirus is veel veranderd in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, en niet alleen op de intensive care. In een nieuwe serie vertellen zorgmedewerkers hierover. Vandaag: Piet Hoek, chirurg in het ziekenhuis.