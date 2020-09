(Zorg)vriendinnen voor het leven: ‘We kregen les van nonnen, die waren hartstikke streng’

MIERLO - De Mierlose Kitty Kroep en haar vriendinnen volgden precies zestig jaar geleden de opleiding tot verpleegkundige in het toenmalige Binnenziekenhuis in Eindhoven. Sinds die tijd zijn zij bevriend en zien zij elkaar een aantal keren per jaar én gaan ze jaarlijks samen op vakantie. ‘Dicht bij elkaar.’

In de serre van de Mierlose Kitty Kroep (78) hebben de vriendinnen Ria Derks (78 ) uit Waalre, Mieke Roossink (79) uit Best en Ineke Monster (78) uit Kerkdriel zich verzameld. Onder het genot van vele kopjes koffie kletsen de zorgvriendinnen bij. ,,Tijdens de opleiding woonden we allemaal in de verpleegkundigenflat, aan de overkant van het ziekenhuis aan de Vestdijk", vertelt Kroep. ,,Een pittige opleiding. Zes dagen per week, negen uur per dag naar school en daarnaast nog studeren. Maar het bracht ons wel dichter bij elkaar."

,,Hard werken, studeren en 's avonds moest je om 22.00 uur in je flat zijn", vult Derks aan. ,,We kregen les van nonnen, die waren hartstikke streng. Tijd voor jongens was er niet. Toch hadden we al snel een vriendengroep bestaande uit ons en een zestal jongens. 'Utile Dulci', doopten we deze groep: Het nuttige met het aangename."

Monster herinnert zich dat ze tijdens een date werd uitgezwaaid door haar vriendinnen. ,,De meiden gooiden van vierhoog wc-rollen naar beneden. Over de Vestdijk lag een witte loper van wc-papier!"

Zebrapad

De vriendinnen vertellen met een gulle lach over vroeger. ,,Weten jullie nog die keer dat we met z'n allen op de Vestdijk een zebrapad hadden geschilderd?", vertelt Roossink. ,,We vonden het een nare weg om over te steken, dus zijn we 's avonds op pad gegaan met kwasten en een pot witte verf. De volgende dag liep heel het verkeer in de soep!”

De vier zorgvriendinnen zijn elkaar nooit uit het oog verloren. ,,We gaan naar elkaars verjaardag en proberen regelmatig af te spreken voor een kop koffie met iets lekkers of voor een lunch", aldus Kroep. Toen de kinderen wat ouder waren, besloten ze dat het tijd werd om eens samen op pad te gaan. ,,In eerste instantie een weekendje naar Centerparcs", vertelt Derks. ,,Dat beviel zó goed, dat we het jaar daarop naar Antalya in Turkije zijn geweest. Acht dagen lang hebben we gelachen, gekletst, cocktails gedronken en heel veel gebridged." Monster: ,,In totaal zijn we acht keer naar Turkije geweest." Alleen tijdens het groeiende autoritarisme van het bewind van Erdoğan besloten de dames hun vakantie weer in eigen land te vieren. ,,Op Bospark 't Wolfsven, hier in Mierlo. Lekker dichtbij. Als we iets zouden vergeten, kon Kitty het thuis ophalen!”

Dit jaar komen de dames bij elkaar voor koffie en een lunch in Mierlo. De vakantie slaan ze over. ,,We hadden al iets gepland, maar we hebben gecanceld. We willen geen onnodig risico lopen in de coronatijd. Volgend jaar halen we het dubbel en dwars in. Bovendien, het gaat om het samenzijn en we hebben het zo ook hartstikke gezellig!"