Zorgen over verbetering en overdracht woonwagenkampen Nuenen

NUENEN - In de Nuenense gemeenteraad bestaan ernstige zorgen omdat de verbetering van de woonwagenlocaties niet van de grond komt. Ook verantwoordelijk CDA-wethouder Caroline van Brakel baalt dat er niet meer progressie is geboekt.

Oppositiepartij VVD luidde dinsdagavond de noodklok naar aanleiding van een brief die de wethouder in het zomerreces naar de gemeenteraad stuurde. In de brief kondigt ze onder andere aan dat ze nieuwe afspraken wil maken met woningcorporatie Helpt Elkander die de woonwagenkampen van de gemeente gaat overnemen. Het is de bedoeling dat de woningcorporatie onder andere als beheerder een grotere rol krijgt bij het herstel en de vervanging van de woonwagens.

Bitter weinig vooruitgang

De overdracht van de woonwagenkampen van de gemeente aan Helpt Elkander is in 2017 afgesproken. En eind 2017 stelde de gemeenteraad miljoen beschikbaar om de situatie op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg op orde te brengen. Maar sindsdien is er nog geen enkele woonwagen gerenoveerd of vervangen. De planning loopt hopeloos achter.

De VVD kijkt met argusogen naar nieuw onderzoek dat beide partijen willen laten uitvoeren naar de waarde van de standplaatsen en de financiële risico’s die bestaan. ,,De boel begint aardig te stagneren en er is maar bitter weinig vooruitgang geboekt. Het is uiterst zorgwekkend’’, vatte raadslid Hans Spijkerman samen.

Vervelend om te vertellen

Wethouder Caroline van Brakel reageerde schuldbewust. ,,Ik snap de zorgen en heb die ook wel.’’

Ook de gemeente had gehoopt op meer voortgang. ,,Het is vervelend om te vertellen. Meer kan ik er niet meer van maken.’’

De wethouder onthulde dat door verschil van inzicht een vertrouwensbreuk was ontstaan met toenmalig directeur Bas Maassen van Helpt Elkander. Ze gelooft dat er vaart gemaakt kan worden met de interim-directeur die na het ontslag van Maassen is aangesteld.

Vreselijk veel tijd

De wethouder streeft ernaar om woonwagenkamp Kremersbos in Nuenen volgend jaar over te dragen aan Helpt Elkander. ,,Het liefst nog voor de zomer.’’

Voor de Bosweg in Gerwen is de uitdaging een stuk groter. De grond onder het woonwagenkamp is ernstig vervuild en voor de sanering is nog geen eensluidende oplossing, zei ze. ,,Dat kan nog vreselijk veel tijd kosten.’’