Zorginstelling Akert in Geldrop krijgt nieuwbouw

Het woonzorgcomplex tussen de Laan der Vier Heemskinderen en de Appelaar is uit de tijd en afgeschreven aldus Marion van Zoom, die directeur is van de vier Ananz-woonzorggebouwen. Behalve de Akert in Geldrop zijn dat Nicasius in Heeze en -ook in Geldrop- de gebouwen Berk en Heuvel op het complex Berkenheuvel. ,,De Akert is deels 53, deels 35 jaar oud. Niet alle kamers hebben een eigen badkamer. De gangen zijn smal, er is geen airco en in de zomer kan het er snikheet worden. Maar wat de Akert wél heeft is een plezierige en warme sfeer. Bewoners en hun familie vinden het er fijn. Het is dus onze opgave om die sfeer mee te nemen naar de nieuwbouw. Maar gelukkig zit sfeer uiteindelijk niet in stenen maar in mensen".