ZorgMies zoekt mensenhelpers in regio Geldrop: mantelzorg als bijverdienste en uit een goed (zorg)hart

GELDROP - Hetty en Frank Rokebrand werkten zelf een aantal uren in de week voor ZorgMies in Weert. Toen ze vorig jaar naar Geldrop verhuisden zei hun begeleider: ,,Oh, maar dan moeten jullie in Geldrop ook een ZorgMies beginnen.” En dat hebben ze gedaan.

Per 1 oktober zijn de Rokebrands formeel gestart en inmiddels zijn er zeven ZorgMiesen en twee ZorgSiems gerekruteerd. Voor hulp, gezelschap, aandacht en warmte voor mensen die dat nodig hebben. Of ze nog thuis wonen of in een verpleeghuis. En de zoektocht naar Miesen en Siems gaat door. Maar cliënten (uit Geldrop, Mierlo, Heeze en Leende) kunnen zich ook melden (geldrop-mierlo@zorgmies.nl).

Wat zijn ZorgMiesen en -Siemen eigenlijk? En voor wie zijn ze er?

ZorgMies is een landelijke organisatie die werd opgericht omdat er tussen mantelzorg en professionele zorg vaak een gat zit. Daarin is het moeilijk goede zorg te vinden waarmee mensen langer thuis kunnen blijven wonen of waardoor ze wat minder eenzaam zijn. Ook lukt het niet altijd om voldoende mantelzorg te organiseren. Of iemand vindt het het vervelend om steeds een beroep te doen op familie of vrijwilligers. En natuurlijk willen mantelzorgers ook best eens ‘ontzorgd’ worden.

In al die gevallen kan iemand van ZorgMies uitkomst bieden. Vijf jaar geleden startte de eerste ZorgMies in Zwijndrecht (Zuid-Holland). Die in Geldrop is de veertigste in Nederland en de tweede in deze regio. In Eindhoven is ook een ZorgMies.

Wortels in speciaal onderwijs

Hetty en Frank Rokebrand hebben allebei hun wortels in het speciaal onderwijs. Maar hij (75) was onder meer ook directeur van een pedagogische academie (Hemelrijken in Eindhoven) en landelijk voorzitter van het Pabo Overleg. Zij (53) was ook vakdocent muziek en had een bureau voor ondersteuning van gezinnen met kwetsbare kinderen.

Inmiddels hadden beiden de handen vrij. Hij vanwege pensioen, zij omdat een oogziekte werken in het onderwijs onmogelijk maakte. Omdat ze allebei graag van betekenis wilden zijn voor anderen en omdat ze iets nuttigs wilden doen met hun levenservaring en kennis, meldden ze zich bij ZorgMies in Weert, waar ze toen woonden. ,,Nou, als je een pessimistisch maatschappijbeeld hebt, moet je dit werk gaan doen”, zegt Frank Rokebrand.

Improviseren op de harp

Vol vuur beschrijven de twee het werk bij ZorgMies. Van het samen met een cliënt een ritje maken met de paardenkar (Frank) of een wekelijks wandelingetje (beiden), tot naast het bed van een oude dame harpmuziek improviseren (Hetty).

In Geldrop en omstreken gaat het echtpaar mensen die hulp willen geven, koppelen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Ze willen in iedere geval klein blijven. ,,Als er veel aanmeldingen komen, zullen we bij de landelijke organisatie melden dat er ruimte is voor een nieuwe ZorgMies”, aldus Frank. Want er moet ruimte blijven om te investeren in het goed leren kennen van hulpverleners en -vragers. Zodat ook echt goede matches kunnen worden gemaakt. Want dat is waarmee de Geldropse ZorgMies zich wil onderscheiden.

De Rokebrands zoeken mensen die net als zij een ‘zorghart’ hebben en die het werken voor ZorgMies zien als bijverdienste. En ja, dat ze gevaccineerd zijn tegen corona is een logische vraag: ,,Als wij het niet vragen, vragen onze cliënten er wel om”, aldus Frank. Cliënten betalen 26 euro per uur doordeweeks of 28 euro in het weekend en 19 euro per uur voor een slaapdienst. Als ze een indicatie hebben, hoeven ze dat niet zelf te doen.

Natuurlijk blijven Frank en Hetty Rokebrand zelf ook een paar uur in de week zorg verlenen. Ze zijn er aan verknocht. Hetty: ,,Het gaat ook helemaal niet om het verdienmodel. Het gaat er om dat die mensen geholpen worden.”