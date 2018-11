Zwaar vuurwerk aangetroffen in woning in Mierlo

Geen vrees voor Een­eind-West na faillisse­ment Adriaans

13:29 NUENEN – De gemeente Nuenen maakt zich geen zorgen over bedrijventerrein Eeneind-West nu Adriaans Bouwgroep als een van de betrokken projectontwikkelaars failliet is verklaard. Wethouder Hetty Tindemans heeft dat donderdagavond gezegd op vragen in de gemeenteraad.