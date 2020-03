Zwarte kers Mierlo in gevaar door suzuki-fruitvlieg

Bij Willy (69) en Gina (60) van der Linden vind je al 44 jaar de authentieke hoogstam Mierlose kersen. ,,De échte Mierlose Zwarte kersen groeien aan vrijstaande hoogstamkersenbomen en worden de laatste jaren doorgaans geoogst tussen half juni en begin juli. De bomen zijn nu gaan bloeien en over een maand of twee, drie, zouden de bomen vol moeten hangen met trossen kersen."

Lees ook PREMIUM Samen de Mierlose zwarte redden Lees meer

Suzuki-fruitvlieg

De laatste jaren heeft de Kersenboerderij, net als alle zachtfruittelers, echter te maken gekregen met de suzuki-fruitvlieg. Een invasieve fruitvlieg die steeds vaker voorkomt in Europa en grote schade kan aanrichten in de fruitteelt. ,,Netten kunnen goed helpen tegen deze fruitvlieg, maar alleen bij laagstambomen. Onze bomen zijn authentieke hoogstambomen, daar werkt geen net. Jammer, want wij bewaren hier een stukje Brabantse historie. We zijn namelijk de laatste volwaardige hoogstamboomgaard van Mierlo. Onze boomgaard komt uit de tijd dat de kersenteelt het kloppende hart van Mierlo was."

De boomgaard telt zo'n 275 hoogstammers, waarvan 250 Mierlose Zwarte. Dankzij jarenlange ervaring was de kersenteelt en de gaard in topconditie. ,,Tot vorig jaar. We hebben toen volgens de regels de bomen bespoten om te redden wat er te redden viel. De spuittechniek die we gebruikt hebben, bleek niet goed. Vreemd, want we hebben voor het spuiten alles dubbel gecheckt met de instanties. Volgen we de regels goed? Je krijgt het middel alleen op recept na indienen van veel bedrijfsgegevens."

De Kersenboerderij kreeg controle. ,,We waren stomverbaasd. De spuittechniek werd afgekeurd, omdat onze bomen te hoog zijn. We kregen een boete opgelegd, maar tot op de dag van vandaag weten we niet wat we fout hebben gedaan of hoe er dan wel gespoten zou moeten worden." Frustrerend, aldus het echtpaar. En beangstigend. ,,Kunnen we onze boomgaard nog redden? Het duurt nog maar een paar dagen voordat de bloesem uitschiet en zich tot vrucht ontwikkelt, dus veel tijd hebben we niet."

Kersengaard

Dit betekent volgens Willy en Gina van der Linden hoogstwaarschijnlijk het einde van hun kersengaard. ,,Zodra de kleuring in de vrucht komt, zouden we voor de eerste keer moeten spuiten tegen de suzuki-vlieg. Zolang we niet weten wat, mogen we niets doen. De oogst lijkt nu al niet meer te redden en dat geldt voor alle bomen in onze boomgaard. Voor de Hedelfingers, de Dikke Loen, en helaas ook voor de Mierlose Zwarte."

Kersen kweken betekent hard werken en zij hebben ook zeker eerder slechte jaren gehad. ,,Drie jaar geleden is de oogst kapotgevroren. Het jaar daarvoor overleefden de kersen de hagelstorm niet. Maar dit is wel erg zuur! Zolang we niet weten hoe we die vlieg mogen bestrijden, kunnen we binnenkort geen enkele kers plukken."