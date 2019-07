Zwemmen in Geldropse visplassen: 140 euro boete

Video Vissen sterven in overbevolk­te vijver Nuenen aan zuurstofte­kort na karperdum­ping

10:53 NUENEN - Er werd al weken geleden bij de gemeente aan de bel getrokken met de waarschuwing dat er een onhoudbare situatie in de vijver in het Park was ontstaan. Er zat na illegale dumpingen van volwassen (koi)karpers een ongezonde hoeveelheid nageslacht in de vijver, in combinatie met een te laag zuurstofgehalte van het water. De gemeente liet weten actie te gaan ondernemen, maar voor veel van de vissen komt deze actie helaas te laat: ze sterven massaal.