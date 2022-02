Zwemmers kunnen over anderhalf jaar terecht in vernieuwde Smelen Geldrop

Veel inwoners van Geldrop en Mierlo zullen het politiek gesteggel over de renovatie van zwembad de Smelen -en vooral de vraag wie dat betaalt- allang zat zijn. Voor hen tellen maar twee dingen: kunnen we daar het jaar door onze baantjes trekken en de kinderen hun diploma's laten halen? En: als we een mooie zomer hebben, kunnen we dan lekker met de hele familie of de vriendenclub naar het buitenbad?

'Ja’ is het antwoord op de prangende vragen

Al jaren hangt het antwoord op die vragen in de lucht. Omdat het de gemeente en zwembadeigenaar Laco maar niet lukte om het eens te worden. Maar sinds de raadsvergadering deze week is die hobbel genomen: van de gemeenteraad mag de deal die in concept al was opgesteld, gesloten worden. En dat betekent een 'ja’ op de twee prangende vragen van de inwoners van Geldrop-Mierlo.

Quote Een mooie overeen­komst voor 7 euro per inwoner Nico van Dijck, CDA

De politieke emoties liepen -zoals gebruikelijk als dit onderwerp aan de orde is- weer hoog op in verschillende richtingen. DGG, DPM en het CDA (de coalitie) en Samen waren blij. ,,Dit is een mooie overeenkomst. We betaalden 5 euro per inwoner voor het zwembad. Dat wordt 7 euro en dat is een prima prijs voor een binnen- en buitenbad. We moeten nu een streep zetten en gewoon gaan zwemmen”, aldus CDA-raadslid Nico van Dijck.

Er waren partijen die inmiddels óm zijn. D66 hoorde ooit in het kamp dat Laco voor geen cent vertrouwt. ,,Maar met dit contract durven we deze stap te zetten", zei D66-fractielid Rita Bemelmans nu.

Nu niet en nooit niet eens met dit contract

En er waren er die er nu niet en nooit niet mee zullen instemmen dat de gemeente een overeenkomst sluit waarin een ondernemer in een situatie als deze financieel geholpen wordt (GroenLinks en VVD). Of die gewoon niet in zee willen met Laco als partner (PvdA) omdat ze die niet vertrouwen.

Zo durfde PvdA-fractievoorzitter Richard van de Burgt de weddenschap wel aan dat Laco (ook al is dat inmiddels opgegaan in het grotere bedrijf Sportfondsen) binnen een paar jaar weer aanklopt voor een paar miljoen bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat anders het buitenbad gesloten dreigt te worden. Want daarvoor biedt het nieuwe contract in uitzonderlijke gevallen wel de mogeljkheid.

Open tijdens verbouwing

Ondertussen was Laco-directeur Bert Lavrijssen op de achtergrond vooral de opgeluchte partij. En hij beloofde desgevraagd dat het zwembad ook tijdens de verbouwing zoveel mogelijk open blijft.