Action bevestigt nu officieel nieuwe winkel in Geldrop; per 15 juli open

Zes zaterdag­avon­den zomerthea­ter bij Kapeller­put

HEEZE - Ook deze zomer zijn er weer voorstellingen in het openluchttheater van hotel Kapellerput aan de Somerenseweg in Heeze. Op zes zaterdagavonden in de zomervakantie staan onder anderen Nol Havens, Berry Knapen en Marlon Kicken op het buitenpodium.