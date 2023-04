Afwassen is bléééh... maar een theedoek ontwerpen is leuk: scholieren werken mee aan expo Weverijmuseum

BRAVO! College in Budel blijft maar doorgroei­en; schoolge­bouw snel op de schop

BUDEL - Het BRAVO! College in Budel barst uit zijn voegen. Nieuwbouw op een andere plek lijkt de beste optie. De gemeente Cranendonck en het schoolbestuur gaan serieus kijken naar wat mogelijk is, in én buiten Budel.