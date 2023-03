Al volwassen maar toch nog beginnen met een muziekinstrument? Mierlo Music in Harmony helpt

MIERLO - De muziekvereniging Mierlo Music in Harmony neemt deel aan het project Nieuw Talent Orkest. De eerste repetitie voor volwassenen die nog nooit een instrument hebben bespeeld is op 2 april.

,,Ik zou ook willen leren om een muziekinstrument te bespelen”, is een veelgehoorde opmerking van ouders die hun kinderen naar muziekles brengen. ,,Maar op mijn leeftijd is dat zeker te laat?” Dat is volgens Guus Pieksma en Annewiep Bloem helemaal niet te laat. Ze ontwierpen het project Nieuw Talent Orkest.

Zij gaan ervan uit dat iedereen muzikaal talent heeft en ontwikkelden een methode van tien repetities voor volwassenen die in een orkest willen spelen. Het project wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met een orkest of muziekvereniging. In Mierlo worden de nieuwelingen ondersteund door de leden van muziekvereniging Mierlo Music in Harmony.

Kans om muzikale droom waar te maken

De leden van de vereniging laten op hun eigen instrument de vingerzetting zien en leggen andere zaken over het specifieke instrument uit. Het nieuwe talent zit dus meteen tussen ervaren orkestleden. In een vereniging meespelen heeft als voordeel dat er instrumenten geleend kunnen worden door het nieuwe talent.

,,Iedereen die altijd al de droom had om nog eens muziek te gaan maken, krijgt nu de kans”, vertelt Magda Dreverman enthousiast. Zij is een van de organisatoren voor het project Prima Passo (de eerste schrede), zoals ze in Mierlo het project hebben genoemd. ,,Tegelijkertijd is het een mooie opstap voor mensen die jaren geleden zijn gestopt met muziek maken en dat weer willen oppakken”, voegt ze toe.

Muziek maken is fijn om te doen, voor mij het lichtpunt­je van de week Magda Dreverman, muziekvereniging Mierlo Music in Harmony

Pieksma die het project heeft ontwikkeld komt de eerste les geven in Mierlo. ,,Hij legt alles uit in Jip en Janneke taal”, vertelt Dreverman. ,,Bovendien kan op Youtube thuis nog eens gekeken worden hoe het moet.” Na de eerste repetitie kunnen de nieuwe talenten al een stukje spelen met steun van de ervaren orkestleden.

De volgende negen repetities worden geleid door Bjorn Lijten, een ervaren dirigent. Na tien repetities is het eindconcert waar iedereen kan komen luisteren. Daarna besluiten de nieuwe talenten of ze verder gaan met muzieklessen of in het orkest willen blijven.

Het project is intussen landelijk uitgezet en in de hele regio worden er ‘Nieuw Talent Orkest’ repetities gegeven. Landelijk hebben zo’n 2000 volwassenen al deelgenomen aan het project. ,,De meeste van hen zijn blijvertjes”, vertelt Dreverman.

Mensen kunnen zich deze week nog opgeven

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende instrumenten: fluit, klarinet, trompet, bariton, trombone, alt- en tenorsaxofoon en verschillende soorten slagwerk. In Mierlo hebben zich al 18 deelnemers aangemeld voor de eerste repetitie op 2 april. ,,Deze week kunnen belangstellenden zich nog opgeven”, aldus Dreverman. ,,Muziek maken is fijn om te doen, voor mij het lichtpuntje van de week.”

Neem voor meer informatie over Nieuw Talent Orkest Primo Passo contact op met Magda Dreverman, telefoon 0492-662084 of email info@mierlomusic.nl.

De Mierlose muziekvereniging zoekt overigens ook ervaren muzikanten die op projectbasis mee willen spelen op 1 juli met het zomeravondconcert. De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Loesje, Vesperstraat 51 in Mierlo.

Volledig scherm Magda Dreverman (rechts) , een van de organisatoren van Nieuw Talent Orkest Primo Passo © Olga Maria Berger